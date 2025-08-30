Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En el tejado de zinc

Milicianos gordos

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Dicen que lo sabemos todo sobre lo que pasa en Palestina. Que mantenemos el contador de muertos al segundo. Que sabemos quién invade y masacra ... y quién muere. Quién huye hacia ninguna parte y quién yace bajo los escombros. Quién mantiene en Occidente la entelequia de los dos estados a sabiendas que allá en Oriente Medio nadie quiere vivir al lado de nadie y solo sueña con la destrucción del otro. Quién mató a 1.400 personas un 7 de octubre y qué ejército ha matado a 60.000 humanos. Quién ha perdido y quién ganado la batalla del relato.

