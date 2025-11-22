Malsonancia inclusiva
San Sebastián
Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00
Son guapas las palabras terminadas en 'fonía'. 'Sinfonía', por ejemplo. La Heroica, la Fantástica, la Inacabada. Júpiter. La del Nuevo Mundo. Las 'Silly Simphonies' de ... Disney. Son guapas, sí, las palabras acabadas en 'fonía'. Algunas pueden convertirse en 'frenía', cosa que no está nada mal, porque implica un punto salvaje y descontrolado: 'Quadrophenia', 'Veneciafrenia'. Fascinantes resultan, para los amantes del Terror, la Fantasía y el Más Allá las 'psicofonías', sonidos de origen paranormal, voces que se dirían de muertos cuya alma no descansa.
Molan las 'fonías'. Polifonía, Megafonía, Radiofonía. Tienen swing.
Excepto una, Cacofonía, de 'kakos' (malo, desagradable) y 'phone' (sonido). Sonido feo, sórdido, ruin. De esos que provocan mala onda y peor vibra. ¿Un ejemplo? El otro día la moderadora de un coloquio dijo 'oyenta' y luego se reafirmó con un 'escuchanta'. Todo lo inclusivo y moderno que quieran pero lo oyes y notas crujir la lengua castellana.
