Tu libertad según yo

Se estrenó 'Los domingos', Concha de Oro. Retrata, poderosamente, a una familia llevada al límite porque su hija, hermana, sobrina, nieta de 17 años toma ... la decisión de hacer los votos para ser monja. De clausura.

Al filme lo acusan de ultracatólico y ultra de derechas. Es curioso por no decir penoso, lo atacan gentes que en otros ámbitos de vida y compromiso defienden con uñas, dientes y referendos populares el derecho a decidir.

Viendo su histérica reacción ante la intención de Ainara bien parece que solo tuvieras derecho a tomar una decisión cuando tal postura cuadre perfectamente con los postulados que, por lo visto, imperan entre los pensadores de salón y los anticlericales de libro a quienes, sin embargo, les fascina el Dalai Lama y los templos budistas. Eres libre. Pero para ser políticamente correcta no para entrar en religión. Piensan igual sobre el cuerpo. Es nuestro pero ni se te ocurra alquilarlo. A veces me da grima creerme de izquierdas.