En e tejado de zinc

Fumando (sin) espero (con)

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Para que esto no parezca una apología del tabaquismo (podría serlo, pienso que fumar es un placer sensual...) comienzo con las advertencias de rigor. No ... pondré 'Fumar Mata', porque es obvio que todo nos mata, empezando por nacer, sino una de esas frases apocalípticas que ensucian las cajas metalizadas de puritos de la Guayana tipo 'Fumar provoca embolias e invalidez'. También les dejo la web que puede ayudarles a no echar humo como carreteros, puedesDejarlo.es. Habiendo cumplido con la ley, procedo.

