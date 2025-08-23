Fumando (sin) espero (con)
San Sebastián
Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00
Para que esto no parezca una apología del tabaquismo (podría serlo, pienso que fumar es un placer sensual...) comienzo con las advertencias de rigor. No ... pondré 'Fumar Mata', porque es obvio que todo nos mata, empezando por nacer, sino una de esas frases apocalípticas que ensucian las cajas metalizadas de puritos de la Guayana tipo 'Fumar provoca embolias e invalidez'. También les dejo la web que puede ayudarles a no echar humo como carreteros, puedesDejarlo.es. Habiendo cumplido con la ley, procedo.
Andan felices la Asociación Valenciana de Agricultores y la empresa Madeinplanten porque mediante técnicas de 'edición genética' han modificado la planta del tabaco eliminando la nicotina. Lo veo aberrante. Como las uvas sin pepitas o las ciruelas sin hueso. Amén de que nicotina también tienen la berenjena y el tomate. Pero además, creo que debemos ser consecuentes con lo que acarrean nuestros placeres. Si fumas, fuma con todo. Aunque la palmes.
