Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el tejado de zinc

Fragancias de las fiestas

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Le preguntas a la Inteligencia Artificial (IA) a qué huele este país en las fiestas de agosto. La IA doméstica es un invento muy servicial ... que se pone muy nerviosa si no sabe la respuesta. Reacciona como dicen sucede con los educadísimos japoneses cuando les pides una dirección que desconocen, se la inventan para no quedar en mal lugar y que no creamos que pasan de nosotros. Igual resultado con la IA de andar por casa. Si ignora qué contestar apaña algo que sea política, artística y anímicamente correcto. Hasta solvente incluso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  7. 7

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  8. 8

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fragancias de las fiestas