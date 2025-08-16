Comenta Compartir

Le preguntas a la Inteligencia Artificial (IA) a qué huele este país en las fiestas de agosto. La IA doméstica es un invento muy servicial ... que se pone muy nerviosa si no sabe la respuesta. Reacciona como dicen sucede con los educadísimos japoneses cuando les pides una dirección que desconocen, se la inventan para no quedar en mal lugar y que no creamos que pasan de nosotros. Igual resultado con la IA de andar por casa. Si ignora qué contestar apaña algo que sea política, artística y anímicamente correcto. Hasta solvente incluso.

Buscas a qué huele este territorio histórico durante el mes octavo, el de los abordajes piratas, los churros y el tren de la bruja en las ferias, y te responde que tanto en la costa cantábrica como en el interior se detectan aromas 'frescos y marinos, mezcla de naturaleza y gastronomía. Salitre y vegetación húmeda, txakoli y yodo de alga en la playa'. ¡Qué maja la IA! Todos sabemos que al amanecer las barracas huelen a pis, desinfectante y kalimotxo. Y nos gusta.

