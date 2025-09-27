Fluida será la perspectiva

En el devenir del glorioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián, las hermanas se reunieron en el no menos glorioso Centro Internacional de Arte ... Contemporáneo (antigua fábrica de tabacos de Donostia) para hacer 'Diagnósticos feministas sobre la industria audiovisual actual'.

Qué pesadas son, por Dios. Cuánto les gusta azotarse continuamente (nada en contra del masoquismo, que conste, pero solo si es del de verdad), ver peligros y amenazas por todas las esquinas y sacar la calculadora para contabilizar la presencia femenina en tantos por cientos que nunca les satisfacen.

No habían pasado ni tres días desde la inauguración y tocó película dirigida por una mujer. Una hermana comentó en una radio 'ya empezaba a necesitar yo una perspectiva de mujer en la competencia oficial...'

Qué pesadas son. Hoy, que los géneros, los sexos, las filosofías fluyen y son líquidas algunas aún llevan puesto el cilicio en el cerebro y los ojos. Aburren.