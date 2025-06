El extraño caso de todo lo 'sin'

Comenta Compartir

La respuesta de la London School of Economics sería la correcta y reflejaría bien las estructuras del sistema de mercado en el que vivimos. Nos ... hablarían de los costes de desalar el agua de mar, descascarillar las pipas de girasol, desgrasar la leche y descafeinar el café. Harían cálculos precisos de los gastos inherentes a la elaboración de pan sin gluten y al proceso de arrebatarle el alcohol a la cerveza y la lactosa a la leche. Dejarían claro que tras tantas intervenciones (incluimos la carne artificial sin resto alguno de animal), hay que pensar en que, dado que así ni la leche ni la birra ni el agua ni ningún otro producto saben a nada, se les ha de añadir azúcar, calcio, siropes o proteínas para que sepan a cualquier cosa. Y eso aumenta el precio. Sin embargo, al consumidor aún le asombra que lo 'sin' sea más caro que lo 'con'. Intuye, además, que todo lo que se les quita a esos alimentos no irá a pérdidas sino, fijo, se reciclará para compost o venderlo a los laboratorios. Y no es economía circular sino capitalismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión