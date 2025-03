Espejito ¿estoy hoy más bella?

Comenta Compartir

En plena posesión (creo) de mis facultades mentales y con las físicas bastante en forma, deseo por medio de este artículo (de opinión, nunca de ... adoctrinamiento o de intención imperativa) afirmar que doy mi consentimiento para que cualquier criatura, sin discrimación de sexo, género, raza, religión, ideología (eso quizás habría que matizarlo un poco...), especie (dado que quiero incluir a seres tan interesantes como César, el orangután guerrero de 'El planeta de los simios'), ni siquiera forma de existencia (admito robots, extraterrestres, a mi asistente virtual y tanto a variantes avanzadas de IA como a antiguos objetos mágicos tipo el espejo de la madrastra de Blancanieves) pueda decirme sin temer a violentarme ni a ser llevada a juicio o, sencillamente, destruida/desconectada que cada día estoy más guapa y cada vez visto mejor; que me conservo en plena forma y piso con garbo. Porque, qué cosas, a pocos días del 8 de marzo, me gusta gustarme y gustar a los demás. Y que me lo digan.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión