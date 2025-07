Dos grandes herederas

Comenta Compartir

Me encanta. Me encanta cualquier película coescrita por la tremenda y maligna Akela Cooper. Cualquiera producida por ese genio del Mal que es James Wan. ... Cualquiera dirigida por alguien que ya firmase la excepcional 'M3gan', la primera. Cualquiera iluminada por alguien que fue director de fotografía de 'Déjame salir'. Cualquiera en la que como grito de guerra (esto va de chicas, robóticas, replicantes, lo que quieran pero chicas) se escuche «Agarraros las vaginas». Que ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, añaduría yo. Cualquiera que en los títulos de crédito finales advierta 'No se recomienda utilizar este filme para entrenar a ninguna IA'. Cualquiera en la que se descubra la impronta de 'Terminator' y'Robocop'. Cualquiera en donde las dos creaciones fastuosas, M3gan y Amelia (malvada pero solitaria) nos parezcan a algunos las fastuosas herederas de aquellas replicantes que tanto amamos en 'Blade Runner'. Sí, efectivamente, me refiero a Pris, Zhora y, posiblemente, Rachel. Cualquiera que demuestre inteligencia y humor. Cualquiera donde la niña protagonista no se parezca en nada a ninguna de las muchas hijas de la familia humana (es un decir) formada por Santiago Segura y Toni Acosta. Cualquiera que haya ganado el oro al mejor trailer. Cualquiera que pruebe que M3gan ha vuelto. Para quedarse. Más inteligente, más atrevida y, por supuesto, incluso y por siempre, más desquiciada que antes. También más adorable. Marcándose, vayan ustedes a saber por qué se me ocurre esta comparación, un estilazo entre Madonna y Lady Gaga cuando de bailar en una convención científico-académica-comercial se trata.

Al periódico celta 'The Irish Times' no le ha gustado nada. La llama T3rribl3'. Lógico. Allí solo tienen leprechaunes, elfos y druidas. Nunca entenderán a M3gan.

