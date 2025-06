Diálogos en la sauna

Comenta Compartir

Donde estuvimos después de la gran tromba y antes de los grandes calores. 'Ayer fui a un cursillo de gong tibetano. En el parque'. '¿Y?' ' ... Pues chica, increíble. Increíble la vibración. Y no solo la del gong sino la del cuerpo. El maestro ya nos dijo que el mundo es vibración. Y debe tener razón porque ¿acaso no vibran átomos y moléculas?' 'Pues qué quieres que te diga, no sé.... A mí mi hijo me ha recomendado el libro 'Doce preguntas a la vida...' 'De autoayuda, ¿no? Acaso te haga bien'.

'Es que me da la sensación de que tengo que encontrar mi camino'. 'Ya, suele ser difícil...'. 'Lo sé pero de un tiempo a esta parte tengo la sensación de que solo estoy sobreviviendo...' 'Pues ni tan mal, tú. Ya es bastante'. 'No mujer, no. Yo aspiro a más. No me sirve solo con eso. Quiero encontrarle el sentido a la vida, a la mía'. 'Tranquila. Vibra'. En la sauna. Hablando de estremecerse con el universo y preguntarle cosas a la vida. A 87 grados. Puritito cacao mental. Y las neuronas, pof, pof... pof.

