La conjura de los arándanos
San Sebastián
Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00
Una doctora afirma en un medio audiovisual que está demostrado cien-tí-fi-ca-mente que los arándanos (rojos) ayudan a prevenir las infecciones de ... orina al impedir que bacterias como la E.coli se adhieran a las vías urinarias gracias a las proantocianidinas que contienen. Añade la médica, por si acaso, que son un complemento útil pero nunca sustituto de los antibióticos si ya hay infección. Su consumo puede, eso sí, reducir la recurrencia de las infecciones y aliviar síntomas.
Bien. Supongo que la venta del Vaccinium Oxycoccus escarlata se habrá disparado tras ese comentario, reforzado en la red por la Inteligencia Artificial. Y mira que es fruto insustancial. Imagino igualmente a los agricultores arrancando otros cultivos para plantar campos enteros de esos arbustos, por más que sean propios del frío Norte. Señor. Antes nos dio por la chía. Y luego por la quinoa. Por los germinados. Algún día alguien dirá que la caca de mosca es buena. Para algo. Y la comeremos.
