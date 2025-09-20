Claudicaron ya los árboles
San Sebastián
Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00
Comienza dentro de nada. El lunes. Pero los árboles se dieron cuenta mucho antes. Empezaron a amarillear. Empezaron a ponerse ocres sus copas. Empezaron a ... caer sus hojas. Empezaron a claudicar. Si es que puede decirse así el que ellos se dieran cuenta antes que nosotros de que todo volvía a cambiar. No de pronto. Lentamente. Mientras nosotros seguíamos hablando de olas de calor sofocantes, sin sentir que al amanecer el viejo refrán se cumplía inexorablemente, 'Agosto, el frío en el rostro'.
Comienza. El lunes. El otoño. Y las espantosas redes, las alertas de los móviles, las y los embaucadores, los profetas falsos volverán a hablar del TAE (Trastorno Afectivo Estacional) y recomendarán suplementos vitamínicos, sesiones de yoga exprés y meditación en bucle. Sin saber que los árboles lo supieron mucho antes y siguen bien hermosos.
Empieza el otoño y pocos recuerdan que etimológicamente significa 'la plenitud del año' y no el fin del verano.
