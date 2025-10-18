Hay banderas y banderas

Cristalino. Más aún en nuestro mundo polarizado: 'Los enemigos de mis enemigos son mis amigos'. Un poco bruto e irreflexivo sí que suena pero aceptémoslo ... pues aquí hay gente que porque pierda el Athletic mejor que gane el Atlético de Madrid.

Aun admitiendo la mayor, estuvo feo. ¿El qué? Que cuando las manifestaciones refrendaron el miércoles el compromiso del pueblo vascón con el palestino hubiera gente que hiciera ondear banderas de la República Islámica de Irán. Y no, no fue por equivocación daltónica. A estas alturas todo quisqui sabe que la bandera de los descendientes de 'los pueblos indígenas del Levante austral' (Wikipedia, sic) es blanca, negra, roja y verde y la del estado que oprime a los antiguos persas, roja, verde y blanca con un escudo en forma de tulipán y la frase 'Allahu Akbar' escrita 22 veces en las franjas.

De acuerdo, Irán es enemigo de Israel pero no debería ser nuestro amigo. Mata mujeres. Por llevar el velo torcido.