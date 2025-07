La abuela echa humo

Le habían advertido que a medida que fuera cumpliendo años se iría convirtiendo en invisible a los ojos de los demás. Le pareció bien. Cierto ... que el Hombre Invisible no era su personaje fantástico favorito (¡vas a compararlo con el Vampiro!) pero ahí estaba la capa de invisibilidad de Harry Potter o la desarrollada en 2023 por el científico chino Chu Junhao. Además, no estaría mal (ni de más) ver sin ser vista. Así que estaba preparada para desaparecer del radar del resto de la Humanidad.

Lo que nadie le contó es que para quienes aún la detectasen iba a pasar a otro estatus. No se convertiría, no, en una persona 'vieja' (aceptado, ni 'chica de oro' ni 'tercera edad activa') sino en algo peor, en... ¡abuela! Ella, que no había querido tener hijos entre otras cosas para que nadie le llamase eso. Pues se lo han llamado. Primero, una mamá joven que le advirtió a su cachorro indómito, 'Ez molestatu amona'. Luego un viejo tripón. Así, en plan cariñoso. Quedó traumatizada. Del todo. Para los restos.