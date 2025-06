Los niños en el fútbol

Comenta Compartir

La carta publicada ayer en esta sección y titulada 'Cuando el fútbol olvida a los niños' me pareció fabulosa e incluso de lectura obligatoria para ... padres, madres, profesorado y entrenadores. La carta defendía que el fútbol infantil no debería ser un escaparate de talentos, «sino un espacio para crecer, disfrutar y aprender valores como el esfuerzo, la amistad y el sentido de pertenencia». Y recordaba que en algunos clubes se impone «una visión competitiva» que deja de lado a los que no destacan. Ofrecía una visión muy real de lo que sucede en la actualidad con tantos niños que quieren jugar al fútbol y no pueden hacerlo. No son adultos, no son fichajes ni estrellas, son chavales que quieren divertirse con sus amigos y hacer deporte. Pero al final muchos tienen que dejar la disciplina que tanto les gusta. Además, la carta recalcaba que no todo se logra con esfuerzo porque «no puedes ser más alto, más fuerte o más veloz solo con quererlo». Cuánta razón. Suscribo todo lo escrito por Paula García.

