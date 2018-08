Las batallas de Irun Entre líneas El amago de una moción de censura contra Santano preludia una operación para quebrar una hegemonía socialista ininterrumpida desde 1983 ALBERTO SURIO Domingo, 5 agosto 2018, 17:02

En las últimas semanas ha sorprendido la oferta de EH Bildu de una moción de censura en Irun que desplace a su alcalde, José Antonio Santano. La iniciativa de la izquierda abertzale podría contar con el apoyo de cinco ediles de Sí se Puede Irun, la plataforma con la que Podemos se presentó a las últimas elecciones y que se ha mostrado dispuesta a negociar la propuesta. Pero necesitaría salir adelante con el respaldo de los cinco ediles del PNV. Los jeltzales han admitido que estudiarán la moción aunque su dirección, en principio, no se muestra partidarios de forzarla a un año de los comicios, entre otras cosas porque temen, y con razón, que le proporcione a Santano una bombona de oxígeno y un relato para su campaña. Todo ello a pesar de que ganas no les faltan. El desencuentro absoluto entre el alcalde y quien fuera su delegado de Urbanismo -Xabier Iridoy- se saldó con un cese de este último y con una ruptura del gobierno de coalición. Las heridas siguen abiertas y los reproches de los jeltzales a la parálisis del actual equipo son un botón de muestra de la situación de minoría de Santano.

La propuesta de EH Bildu entronca con los tanteos de la izquierda abertzale al PNV en 2015. Encima de la mesa se planteó la teórica posibilidad de una alternativa a Santano liderada por los jeltzales, que tampoco es sencilla porque este hipotético gobierno tropezaba, de entrada, con el encendido debate sobre el Alarde. Pero entonces no salió la operación. No sólo porque Santano mejoró sus resultados -pasó de nueve a diez ediles incluso pese a la fuerte irrupción de la plataforma de Podemos- sino porque quitarle al PSE la Alcaldía de Irun -la segunda ciudad de Gipuzkoa- podía desestabilizar la alianza entre el PNV y los socialistas en las instituciones. El trasfondo político de la operación que ahora retoma EH Bildu pasa por frustrar de una vez la hegemonía del Partido Socialista en Irun, donde lleva 36 años gobernando ininterrumpidamente, primero con Alberto Buen y ahora con Santano. No hay un solo municipio vasco en el que esa mayoría haya sido tan dilatada. Es la mayor localidad vasca gestionada por los socialistas.

Las razones de la izquierda abertzale para impulsar esta moción deben encuadrarse pues en este cuadro de situación. EH Bildu considera que este histórico predominio del PSE ha enfriado en Irun el sentimiento nacional vasco y ha fomentado un localismo exacerbado. Irun es un municipio en el que los resultados electorales muestran un perfil similar a la media española. Pero el empeño de la izquierda abertzale puede ser la punta del iceberg de un movimiento más profundo. Desplazar al PSE de la Alcaldía sería un primer movimiento de una 'reconquista' de ciudades y municipios con alcaldes socialistas por parte de los partidos abertzales. La incógnita es qué papel estratégico tiene Podemos en el futuro escenario de las alianzas en Euskadi cuando en Irun está por la labor de mandar al PSE a la oposición.

El amago de la moción de censura puede ser premonitorio. Después de las próximas municipales, Santano puede tener muy difícil mantener la alcaldía aunque cuando vuelva a ganar. Si una suma PNV-EH Bildu-Podemos conserva la mayoría absoluta de la Corporación, el relevo es más que probable. Santano necesitaría obtener una mayoría absoluta o podría tener que depender de los ediles del PP para revalidar el poder municipal. Otra cuestión es si el pacto global PNV-PSE -que tiene muchos boletos para repetir en ayuntamientos y diputaciones- resistiría ante una operación que podría recordar a la que en su momento fraguaron los jeltzales y la izquierda abertzale en Lasarte-Oria. Entonces la excusa era desplazar a la socialista Ana Urchueguía, alcaldesa desde la constitución del municipio.

Irun va a volver al escaparate en los próximos meses. En el recuerdo, la traumática toma de posesión del primer alcalde socialista en julio de 1983 -Alberto Buen- que se produjo a pesar de que un grupo de radicales tiró la urna por la ventana del ayuntamiento, después de que la Audiencia ordenase la repetición de una primera votación a mano alzada, en la que salió elegido alcalde el nacionalista Ricardo Etxepare. Días después, ya en urna secreta, fue Alberto Buen el que fue designado alcalde tras un tormentoso pleno plagado de insultos y amenazas contra los socialistas. Ha llovido mucho desde entonces. Santano se estrenó en aquella sesión como nuevo concejal en la legislatura 83-87. Tenía 18 años recién cumplidos. Luego, tras una etapa fuera de la política municipal, volvió al Ayuntamiento en 1999 hasta que en 2002 fue elegido alcalde.