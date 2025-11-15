Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

De Euskadi a Gaza

El partido de hoy de la selección vasca nos recuerda el poder del deporte y la solidaridad para transformar vidas

Bárbara Ruiz Balzola

Responsable de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Euskadi

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

San Mamés acoge hoy un encuentro histórico: la Euskal Selekzioa recibe a la selección palestina en un partido amistoso al que acudirán 50.000 personas, ... visibilizando el apoyo rotundo de la sociedad vasca al pueblo palestino. El evento se suma a las numerosas muestras de solidaridad que la sociedad de Euskadi y sus instituciones han expresado a lo largo de los últimos años, desde el compromiso con la ayuda humanitaria hasta gestos como este que recuerdan que el pueblo palestino no está solo, aunque no hayamos podido evitar el horror de la ofensiva sobre Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  3. 3

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  4. 4 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  5. 5 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  6. 6 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  7. 7

    Los embalses de Gipuzkoa, en su nivel más bajo en cinco años
  8. 8

    «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»
  9. 9 El cameo de Lee Chun Soo, el «Beckham coreano» de la Real Sociedad, en la serie Yakarta
  10. 10

    La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De Euskadi a Gaza

De Euskadi a Gaza