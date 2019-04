Balance en 40 años

Invitada por jubilados y pensionistas de la Asamblea de Alderdi Eder, la catedrática emérita en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Miren Etxezarreta, en un abarrotado salón de plenos del Ayuntamiento de Donostia, nos habló sobre pensiones y más. La veterana académica no es futurista, pues sus certeras 'profecías', por la falta de previsión en el presente y soluciones de futuro de quienes deben resolver el problema y no asistieron a su conferencia son a tiempo real. En su último libro subtitulado 'El cuento de las pensiones', y cuyo título es: 'Érase una vez', desmenuza con datos y referencias que detrás de la crisis estratégica de las pensiones están los intereses del sistema financiero. Apela a la conciencia de la ciudadanía como única fórmula de solución para el mantenimiento y mejora del sistema social, ya que si el Gobierno amaga con pagar lo que da ¡hoy! el inviable balance cotizaciones/prestaciones (además de la hucha ¿que ha sido del dinero sobrante entre 1978 y 2008?), el miedo hace el resto y pone alfombra a «quienes se benefician de esta llamada crisis de las pensiones, que no es tal, y sí una crisis construida socialmente para los entes financieros». Propone como solución financiarlas a través de impuestos como el resto de gastos del Estado y como hacen todos los gobiernos europeos. Todos sí, pero ¿en qué medida? El Estado español gasta en pensiones el 8%, lo cual nos sitúa en la cola de Europa junto a Portugal, Grecia, Italia... que nos superan en cuatro puntos, estando a la cabeza Alemania (25%) y Francia (20%). La bonanza empresarial y recaudatoria del Gobierno y de las diputaciones forales, frente al incremento de la desigualdad, brecha de asequibilidad habitacional por déficit de vivienda de alquiler social, precariedad salarial y de pensiones, a pesar de los esfuerzos coyunturales!del Gobierno Vasco, hace que esa desestructuración del sistema social vasco quede estructurada también como un 'edificio' de clases.