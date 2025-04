Transporte público, la llave del futuro

El 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, no es solo un día de celebración, es una jornada de lucha. Lucha por los derechos de ... quienes sostienen la sociedad con su esfuerzo diario. La movilidad sostenible, y en particular el transporte público, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades. El transporte público, trasciende de un servicio más. Es un derecho esencial, un derecho «llave» que da acceso a otros derechos fundamentales como la sanidad, la educación, el trabajo y el ocio.

La igualdad de oportunidades no será real mientras sigamos viviendo en un mundo donde la movilidad sostenible dependa de factores económicos o geográficos que perpetúan la desigualdad. No podemos olvidarnos de que disponer de un vehículo privado es una circunstancia que muchas familias que se ven obligadas a desplazarse diariamente, principalmente para llegar a sus puestos de trabajo o poder acceder a los estudios, no se pueden permitir. Por ello, debemos garantizar el acceso a un transporte público de calidad para todas las personas, ya que es una herramienta indispensable para asegurar que todas y todos, sin importar nuestro lugar de residencia o nuestro nivel de renta, tengamos acceso a una educación, a un empleo digno y, en consecuencia, a una vida mejor.

Pero no solo eso. El transporte público es también una forma de invertir en el futuro de Gipuzkoa, no solo porque contribuimos a la construcción de un territorio más sostenible medioambientalmente, sino porque favorece que muchas personas jóvenes, que son las trabajadoras del futuro, puedan acceder a una educación a la que no podrían acceder de otra manera. Sí, el transporte público es una herramienta fundamental para que aquellas personas que quieren estudiar puedan hacerlo, contribuyendo a la creación de talento y su mantenimiento dentro de nuestro propio territorio, y por lo tanto, beneficiando a nuestra economía.

Cuando hablamos de transporte público no hablamos únicamente de una red que conecta ciudades entre sí, de poder desplazarte de un punto a otro, de una distancia que solo se puede medir en kilómetros. El transporte público es un bien social pensado para reducir barreras, para promover la igualdad y para garantizar que todas las personas podamos desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad de condiciones. Por ello, garantizar un transporte público de calidad, que se adapte a las necesidades reales y cambiantes de la ciudadanía es fundamental para poder avanzar como sociedad, porque solo de esta manera podremos asegurar nuestra prosperidad como territorio.

En este 1 de mayo, no podemos dejar de recordar que nuestras reivindicaciones laborales también incluyen un transporte público que no solo conecte espacios, sino que conecte personas y realidades. Un transporte público inclusivo, seguro y eficaz, que favorezca la equidad en todas sus formas, y que permita a todas las personas, especialmente a las personas trabajadoras, acceder a una vida digna. Porque sin una movilidad accesible, sin un transporte que favorezca la equidad, no hay justicia social. Sin justicia social, no hay futuro para las trabajadoras y los trabajadores.

Ser conscientes de esto nos obliga a quienes tenemos puestos de responsabilidad en las administraciones a ser ambiciosas y a no conformarnos con lo que ya existe. La escucha activa es fundamental para que el transporte público esté adaptado a las necesidades de la gente y, por lo tanto, cumpla con su función de servicio a la ciudadanía. No podemos olvidarnos de que el transporte público es un ente vivo, en permanente cambio, porque cambiantes son también las necesidades de las personas. En una sociedad como la guipuzcoana, donde el trabajo comunitario y la colaboración constituyen dos de nuestras señas de identidad, apelo a la cooperación para, entre todas y todos, seguir mejorando nuestra red de transporte público y seguir construyendo una Gipuzkoa mejor.

Este futuro comienza hoy. Hoy, con el derecho a movernos libremente, sin obstáculos que frenen nuestra autonomía y nuestras oportunidades de prosperar. Porque el derecho a una movilidad justa es, en última instancia, un derecho esencial. Un derecho que debemos defender para todos y todas.