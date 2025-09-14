Sin transporte público no hay futuro

Desde el año 2002 y promovida por la Comisión Europea, entre en 16 y el 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la ... Movilidad, una iniciativa surgida con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible en ciudades y pueblos de Europa y que en esta vigésimo cuarta edición, bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', pone el foco en garantizar que la movilidad sostenible sea inclusiva, asequible y accesible para todas las personas, sin importar su ingresos, lugar de residencia, sexo o capacidades. En Gipuzkoa conocemos bien este desafío, no en vano, durante esta legislatura, hemos intensificado el trabajo para universalizar y democratizar el acceso al transporte público de todas y todos los guipuzcoanos. Se trata de una de las apuestas estratégicas más importantes que tenemos entre manos, ya que no solo está en juego el futuro de nuestro territorio, sino nuestra capacidad de construir una Gipuzkoa donde todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades vitales.

Debemos transitar de forma urgente hacia una movilidad más sostenible. Según el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Euskadi 2022, elaborado por la Sociedad Pública IHOBE, casi la mitad (48%) de los gases contaminantes en Gipuzkoa son generados por el transporte, muy por delante de otros sectores como la industria (20%) o el energético (17%). Son sin duda unos datos alarmantes que nos remarcan la necesidad de promover un cambio de hábitos en nuestra ciudadanía, que por otro lado, está sensibilizada con el problema que genera que todas y todos hagamos uso del vehículo privado para desplazarnos. Tanto es así que, según una encuesta telefónica realizada por la empresa Gizaker a 800 residentes en Gipuzkoa de 18 años o más publicada en marzo de este año, más de siete de cada diez personas conductoras (73%) estaría dispuesta a dejar de utilizar el vehículo privado y desplazarse en transporte público por motivos medioambientales.

Es un dato alentador y sin embargo, no debe ser nuestro único motor de cambio. El transporte público es un magnífico generador de igualdad de oportunidades entre todas las personas: nos permite llegar a los lugares que deseamos sin necesidad de depender del vehículo privado. De esta forma, garantiza el acceso a derechos tan básicos como la sanidad, la educación, el trabajo o el ocio independientemente de nuestra capacidad económica o de dónde vivimos.

Por ello, estamos obligadas a centrar todos nuestros esfuerzos en el fomento del transporte público y eso requiere, inestimablemente, de una apuesta presupuestaria que vaya encaminada a continuar mejorando el servicio que se presta para que éste se adapte a las necesidades reales de la ciudadanía.

Esta apuesta ha sido inequívoca en 2025, cuando hemos dotado a Lurraldebus del mayor presupuesto de su historia: un total de 61 millones, prácticamente el doble de hace una década. No se trata de un dato menor. En la presente legislatura, el número de viajes realizado en nuestros autobuses ha crecido un 25,76% con respecto a 2022, último año completo del anterior ciclo político, alcanzando los 28,8 millones de viajes, una cifra nunca antes vista en Gipuzkoa. Esto demuestra que las políticas de fomento del transporte público que estamos llevando a cabo funcionan y que, cuando se presta un servicio de calidad que se ajusta a las necesidades de movilidad que tiene la ciudadanía, ésta responde de manera satisfactoria. Y no hablamos únicamente de tarifas y descuentos. Hablamos de la ampliación de servicios, con tres nuevas líneas: la que une Goierri y Urola Garaia con Donostia y viceversa; la que une Hondarribia e Irun con la zona hospitalaria de Donostia y Miramon; y la conexión directa entre el aeropuerto de Hondarribia y el centro de la capital. Pero también hablamos de la inclusión en el sistema MUGI de la línea al aeropuerto de Loiu o la motora de Pasaia, con la consiguiente rebaja en el precio del billete, de la política permanente de puesta en marcha de servicios especiales y refuerzos, de la mejora de frecuencias, del análisis de rutas para llegar más y mejor a nuestras usuarias, de la modernización de la flota para que los viajes sean cada vez más cómodos y eficientes…

Para construir es necesario escuchar. Creo firmemente en la gobernanza colaborativa como la vía para hacer de un servicio tan esencial como es el transporte público algo útil y funcional para la ciudadanía. Precisamente ese camino nos ha llevado no solo a recorrer Gipuzkoa, sino a llegar a este punto en el que el transporte público está en máximos en nuestro territorio. Sigamos recorriendo este camino desde la firme apuesta económica y en colaboración con todas las personas e instituciones para que ninguna guipuzcoana ni guipuzcoano se vea en la tesitura de tener que renunciar a nada en su vida por no disponer de un vehículo privado.