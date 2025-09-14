Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josemari Alemán Amundarain

Sin transporte público no hay futuro

La apuesta ha sido inequívoca en 2025, cuando hemos dotado a Lurraldebus del mayor presupuesto de su historia: un total de 61 millones

Azahara Domínguez

Diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:26

Desde el año 2002 y promovida por la Comisión Europea, entre en 16 y el 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la ... Movilidad, una iniciativa surgida con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible en ciudades y pueblos de Europa y que en esta vigésimo cuarta edición, bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', pone el foco en garantizar que la movilidad sostenible sea inclusiva, asequible y accesible para todas las personas, sin importar su ingresos, lugar de residencia, sexo o capacidades. En Gipuzkoa conocemos bien este desafío, no en vano, durante esta legislatura, hemos intensificado el trabajo para universalizar y democratizar el acceso al transporte público de todas y todos los guipuzcoanos. Se trata de una de las apuestas estratégicas más importantes que tenemos entre manos, ya que no solo está en juego el futuro de nuestro territorio, sino nuestra capacidad de construir una Gipuzkoa donde todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades vitales.

