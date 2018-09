Aviso a navegantes Entre Líneas El secesionismo catalán se enfrenta a todo un dilema porque si deja caer a Sánchez favorece la vuelta del PP al poder ALBERTO SURIO Domingo, 30 septiembre 2018, 07:47

Pedro Sánchez ha lanzado esta semana una advertencia de calado desde EE UU. Si los soberanistas catalanes «anteponen el conflicto a la cooperación», la legislatura está acabada. En un momento en el que desde ERC se pone como condición para el acuerdo presupuestario que el Gobierno influya ante la Fiscalía General del Estado para retirar la acusación de rebelión contra los dirigentes encausados por el procés, el aviso de Sánchez resulta clarificador de que la hipótesis de un adelanto electoral puede que no resulte tan descabellada.

La advertencia se produce al cumplirse un año del 1-O. Ha llovido bastante desde entonces. El secesionismo catalán optó por una escenografía de ruptura unilateral con el Estado español. Era consciente que esa estrategia iba a tener unos costes porque implicaba una dinámica judicial de imposible vuelta atrás. Planteó como hechos consumados una consulta incompatible con la Constitución, que sirvió al independentismo para alimentar un imaginario muy eficaz -urnas frente a porras- un gran combustible ideológico y propagandístico que ha tapado otras contradicciones. Optó por la máxima presión, sin cobertura en la UE, más allá del aval de los nacionalistas flamencos, de la Liga xenófoba de Salvini y de los escoceses. Poner en marcha un proceso de nueva república a partir del apoyo del 42% del censo catalán en un referéndum sin garantías y constatar que los partidarios de la independencia siguen sin tener el 50% de los votos muestra una una relación de fuerzas clamorosamente insuficiente para forzar una dinámica de desconexión. La primera lección de Quebec es esa. Sin mayorías claras, no hay proceso. Y la segunda es elocuente. No existe el derecho unilateral de secesión. Otra cosa es que, si una mayoría clara la reclama de forma reiterada, el Estado debe sentarse a negociar una salida constitucional al problema y no puede escurrir el bulto.

Un año después del 1-O algunas cosas han cambiado. Tras la salida de Rajoy del Gobierno, el secesionismo se ha quedado sin la coartada del victimismo, aunque ahora ha optado por demonizar al Rey. Sánchez cultiva una estrategia de distensión amable con una línea roja, la autodeterminación, y ha propuesto una consulta para ampliar el autogobierno. La terapia es inteligente, aunque arriesgada, y tiene como telón de fondo la necesidad de transitar desde la democracia hacia un nuevo modelo plurinacional en España.

En este contexto, el independentismo rechaza el 'placebo' autonomista de un nuevo Estatuto, insiste en que solo quiere negociar la independencia y presiona para que el Supremo no juzgue a los procesados por rebelión. Sánchez tiene un escaso margen de maniobra, busca una tercera vía de apaciguamiento que le permita ganar tiempo para que en una futura legislatura -con una posible coalición PSOE-Podemos con el apoyo del PNV- se abra una negociación más profunda. Pero una reforma no es una ruptura. El maximalismo secesionista plantea preguntas que escuecen: ¿Está dispuesto el secesionismo a dejar caer a Sánchez y poner la alfombra roja a un centro-derecha -PP y Ciudadanos- que quiere suspender el autogobierno catalán? ¿Cuál es el coste real de una ruptura con el Estado si se lleva hasta el final? ¿Hay suficiente masa crítica para asumir la desobediencia? Es evidente que no.

Lo honesto sería llamar las cosas por su nombre sin recurrir a eufemismos alambicados para excitar los sentimientos de la ciudadanía. Si se quiere seguir adelante con un proyecto que deja fuera a la mitad de la población de Cataluña y que va a implicar una grave marcha atrás en todo el modelo territorial que se diga con claridad. La agónica negociación del 'Brexit' demuestra los límites reales en la UE del denominado 'derecho a decidir' y la frivolidad populista de algunos políticos soberanistas. Con la excusa de la identidad, la explotación del conflicto y la búsqueda de enemigos sigue siendo la maquinaria más fácil y rentable para manipular a la opinión pública y, de paso, conservar el poder.