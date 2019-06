El aumento de las ETS

El brutal incremento de las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes me hace pensar sobre la necesidad de recuperar las campañas de información a tope. Seguramente no ha desaparecido el miedo a estas enfermedades, pero lo que hay es verdadero miedo al rechazo social. Del sexo no se habla en casa con nuestros hijos y luego nos encontramos con estos datos alarmantes.