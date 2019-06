El auge de los suicidios

Creo que es preocupante el aumento de los casos de suicidios. Los últimos datos nos hablan de 180 suicidios en Euskadi y de 900.000 casos en el mundo por año. Sé que todo esto revela el dolor y la desesperación que uno vive al tomar esta decisión. Me he alegrado del paso que Osakidetza ha dado con este problema y marcar un plan multidisciplinar de 57 medidas para atajar esta sangría de vida. La prevención se hace con información. Hablar del suicidio como hablamos del sida ayuda a eventuales suicidas a evitar este camino. No basta con hablar pero es un paso que se debe hacer con sumo respeto, lleno de comprensión y de compasión, evitando cualquier dramatización y espectacularización. Hoy día, según los datos, se ha convertido este tema en un problema de salud pública, raramente incluido en los planes sanitarios de los gobiernos. Y este paso del Gobierno Vasco me parece clave. Son innumerables las causas que llevan a uno a buscar el suicidio: la inundación de la dimensión de sombra y negativismo vital, trastornos psicológicos, enfermedades incurables, profundas decepciones y depresiones.