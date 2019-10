Atropellos Donde nace el viento Y allí, entre la segadora y el auto, hice un repaso a mi vida, corta, y pensé en la cantidad de tareas que quedaban por hacer FELIPE JUARISTI Sábado, 19 octubre 2019, 08:46

Hay días que salen bien, y días aciagos. Hay días que son como una tarta de manzana, brillante por fuera, sabrosa por dentro; y, otros, mejor no contarlo, más parecen el menú de un profeta desarmado gritándole al viento. El hambre aguza el ingenio, el ingenio endulza la conversación, y una conversación dulce es como un bálsamo para el espíritu, como una medicina, la receta para sobrevenir a días de ira y tormenta. Así, con los vapores del ambiente eléctrico, por un lado, y, por otro, sufriendo el dolor que no me dejaba conciliar el sueño, ese alejarse de uno mismo para transitar por sendas imprevistas, ese olvidarse del cuerpo en el instante en que transcurre la noche, iba hacia el ambulatorio, lugar donde el mal encuentra consuelo.

Ocupaba la calle una segadora, de esas que estos días andan por el barrio, dejando los parques limpios y los prados expeditos, avisando con su sonido particular que la calle era suya y que nos apartáramos. Apartéme y fuime a la acera, pero allí me esperaba un operario armado con una desbrozadora manual y mecánica. El hombre iba ataviado para cumplir con su trabajo sin temer por su salud, con un casco que apenas dejaba verle los rasgos físicos. Iba dando bandazos, cortando las malas y buenas hierbas que el clima y la humedad fueron depositando en los bordes. Así que, de un salto inusual, me planté delante de la segadora. Y no lo vi, pero en ese momento un auto aparcado delante dio marcha atrás, para salir del lugar donde lo había dejado. Y allí, entre la segadora y el auto, hice un repaso a mi vida, corta, y pensé en la cantidad de tareas que quedaban por hacer.

La cosa no fue a más. Los vehículos pararon y pude pasar al ambulatorio cercano, con el susto en el cuerpo y con la sensación de que, aunque todo vaya aparentemente mal, siempre puede empeorar o mejorar. También estaba avergonzado por haber caído, no en la desesperación, pero sí en la tentación de trascendencia, que es lo que hacemos los seres humanos cuando echando la vista atrás vemos la senda transitada, y la que nunca se pisó, y pensamos que pudimos hacer mejores obras y que lo dejado no compensa quizás el esfuerzo dedicado y exigido.

Salí del ambulatorio, sin aflicción, en paz. El día era radiante, aunque había llovido toda la noche. Olía el ambiente a hierba recién cortada, sobre el césped los perros jugaban y los gorriones saltaban. Más allá, unos jubilados, como todos los días, jugaban a la petanca.