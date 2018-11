Atrapados en la madriguera del conejo

Cuando Alicia aceptó la invitación del extraño conejo blanco, lo hizo llevada de esa curiosidad sana que todos los niños tienen. Descubrió un mundo absurdo, complejo a veces y siempre sorprendente. Para Alicia, el País de las Maravillas contaba con un camino de regreso a la realidad, es decir, a la racionalidad incuestionable y evidente. Para nosotros, sin embargo, la madriguera del conejo nos ha conducido a un mundo en el que el absurdo se mezcla con la vulgaridad, la visceralidad y la incultura. Un mundo en el que hemos caído de golpe, casi sin esperarlo aunque, hasta el propio señor conejo nos había avisado de su posibilidad. La presencia de Trump, más bien su actitud, con la que se paseó durante la conmemoración del centenario del final de la Gran Guerra, es la constatación de que nos hallamos en el fondo de la madriguera. Un mundo en el que el sinsentido y la grosería se han erigido como los ejes que mandan en la agenda política de ése al que aún consideramos como el hombre más poderoso de mundo. Trump insulta, ningunea y ridiculiza a sus homólogos sin el más mínimo ápice de vergüenza. Utiliza las redes sociales como un adolescente traumatizado sin importarle lo más mínimo las consecuencias. Está por encima del bien y del mal y, por si esto fuera poco, nadie le dice nada.

Evidentemente a Trump no le gustó la propuesta de Macron de crear un sistema de defensa europeo, respaldado posteriormente por Merkel, y se lanzó a hacer de la historia un arma de humillación pura y dura. Son cosas de ignorantes, sí, pero la reacción de la comunidad internacional, y de la europea en concreto, es tan tibia que corremos el riesgo de convertir lo excepcional en una norma. La desfachatez con la que Trump se dirige a los demás no tiene en este momento comparación alguna. Se ríe de Francia y de su presidente cuando le recuerda su baja popularidad y su tasa de desempleo y nadie dice nada. No decimos nada, y deberíamos, cuando en estos momentos, la tasa de esperanza de vida en la primera potencia del mundo es de poco más de 78 años, bastante más baja que la media europea, síntoma evidente de la degradación de un sistema sanitario clasista y de una sociedad fracturada y tremendamente injusta. Un país en el que los índices de paro, aunque bajos, no son síntoma de un mercado saludable y justo. Más bien lo contrario.

Y todavía hay más. En ese mundo del absurdo al final de la madriguera, la comunidad internacional calla cuando Donald Trump carga contra la caravana de inmigrantes latinoamericanos y les acusa de ser mala gente que quiere ensuciar su país. También callamos cuando ante el asesinato del periodista saudí, Jamal Khasoggi, el señor presidente no fue lo suficientemente enérgico ni en su condena ni en sus acciones. Sencillamente, por decirlo de otro modo, el señor Trump hace y dice lo que le da la gana. ¿Es éste un país de las maravillas aceptable?