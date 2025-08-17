Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aster Navas

Profesor de Lengua castellana y Literatura IES Burdinibarra BHI Trapagaran

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

Me separa una brecha insalvable de quienes dicen, sin despeinarse, «'mi' coach» o «'mi' asesor financiero». Suelo advertir a mis alumnos de que, a la ... sombra del nombre, los que llevan -a lo bajini- buena parte del significado son los determinantes. Que por esas rendijas se nos ven las entretelas: lo que somos o pretendemos ser. No es lo mismo decir «'la' verdad» que «'cuatro' verdades»; «'el' abogado» que «'tendrá usted noticia de mis' abogados»; «Juani» que «'la' Juani»; «'mi' tío» que «'ese' tío». Tampoco es lo mismo decir «'el' calor» que «'la' calor». Llegados a cierto punto, en casa no hablábamos ya de «'el' calor», sino de «'la' calor». 'El' calor, según las circunstancias, podía ser amable; 'la' calor, olvídate. La calor era -es- insufrible. Quizá 'esa' calor sea la penúltima distopía: esos 40 grados de Sevilla, los 42 de Murcia, los 43 de Marrakech, los 29 del Mediterráneo, los 179 litros por metro cuadrado en una hora de Vinaròs. No resulta difícil, visto lo que vivimos con el confinamiento, imaginarnos encerrados en espacios herméticos durante semanas. Asomándonos tras los cristales a ciudades calcinadas o anegadas y escuchando el parte meteorológico de Brasero.

