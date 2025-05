Comenta Compartir

¿Vamos a consentir el genocidio de seres humanos? Mi amona me enseñó que hay que ser valiente y detener al agresor. Pidamos todos juntos ... parar esta locura. Las futuras generaciones nos preguntarán por qué no nos plantamos en su día ante lo que ocurría. Movilicémonos, seguro que otros nos secundarán. El agresor bravucón temblará y sus pies de barro se derretirán. Se trata de un monstruo de barro sin cabeza, no es un ser vivo sino un conjunto de factores estructurales sin un plan concreto a largo plazo. No se trata de una conspiración judeo-yanqui-centroeuropea, sino de varios factores socioeconómicos que coinciden en nuestro tiempo. Nadie nos va a echar una bomba atómica ni va a destruir nuestra economía si protestamos ya que la mayoría de ciudadanos del mundo como tú y como yo abominamos esa matanza. En realidad el monstruo no está ahí fuera, no nos damos cuenta pero el monstruo lo llevamos dentro y se llama miedo colectivo, un miedo infundado a perder lo que tenemos. Movilicémonos, ya veréis como volveremos a sonreír en las calles.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión