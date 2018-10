Sí, lo asesinamos en la embajada. ¿Y qué?

Una embajada suele ser el lugar donde se acude en busca de refugio. Es siempre el santuario, nunca la boca del lobo. Incluso cuando gobiernos poco escrupulosos utilizan la embajada para trazar siniestros planes de asesinato y subversión, se aplica casi siempre el refrán de no ensuciar tu propio nido.

El 2 de octubre, el periodista saudí Jamal Khashoggi entró en la embajada saudí en Estambul para tramitar el papeleo para su inminente boda. Según todas las evidencias disponibles, lo asesinaron allí mismo como represalia por sus críticas al Gobierno saudí. Trocearon el cadáver y lo sacaron en varias maletas para no llamar la atención. Una historia digna de 'El padrino'.

Arabia Saudí es un Estado totalitario, una monarquía absoluta de derecho divino que controla al individuo incluso en los aspectos más recónditos de su vida privada: Alimentación, lecturas, vestuario, diversiones, vida sexual, etc. Todo está reglamentado bajo pena de duros castigos como la flagelación pública, mutilación y decapitación. No existen elecciones, partidos o separación de poderes. Los sindicatos están prohibidos y las huelgas se consideran contrarias a la voluntad de Dios.

En enero de 2015 subió al trono el rey Salman. Como era ya octogenario, el poder efectivo lo ejerció su hijo, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman. El nuevo gobernante se encontró con una estructura de poder compleja. Por un lado, la Casa de Saud, formada por unas 5.000 personas, con una dirección colegiada ejercida por los patriarcas de cada rama del linaje. El poder real está mediatizado por el consenso de este restringido círculo, capaz incluso de forzar una abdicación. Al mismo tiempo, la Casa de Saud se ve obligada a compartir el poder con los integristas islámicos de la secta wahabita.

El príncipe Salman emprendió una política de reforzamiento del poder real frente a la aristocracia formada por sus legiones de primos, tíos y sobrinos, pero también contra el clero wahabita. El encarcelamiento de príncipes corruptos y de clérigos ultra reaccionarios, pero muy populares, hizo que algunos le tomasen por un modernizador e incluso un liberalizador. En realidad está repitiendo el proceso que convirtió a los reinos medievales europeos en estados modernos: El rey concentra todo el poder, a costa de la iglesia y la nobleza hasta crear una dictadura como la de Luis XIV en Francia.

En este proyecto no hay espacio para la crítica ni para la libertad de prensa. No es extraño por tanto que Khashoggi haya sido asesinado. Lo sorprendente es que lo hayan matado en una embajada. ¿Tantas ganas le tenían? ¿O sencillamente no les importa? Lo cierto es que tras suscitar exageradas esperanzas de modernización social al permitir que las mujeres condujeran -algo que el clero wahabí estaba obsesionado con evitar- se ha desencadenado una represión contra el que defienda los derechos de la mujer o critique al Gobierno. Al atar en corto a la horda de parientes y cortarle las alas al estamento religioso, la base de poder del régimen se ha estrechado de forma muy peligrosa, sin que hayan entrado nuevas élites para compensarlo, salvo quizás los altos mandos de las fuerzas armadas. Por tanto la estabilidad del régimen depende demasiado de la represión y la compra de voluntades mediante los ingresos del petróleo.

Trump amenaza con sanciones y los saudíes sacan pecho y amenazan con represalias. No parecen comprender que esta vez han ido demasiado lejos. Han tenido que dejar entrar a la policía turca en su embajada para registrarla, se ven boicoteados en las conferencias mundiales, pero creen que sus enormes reservas de petróleo les garantizan inmunidad. Si la casa de Saud cayese, la única alternativa de poder son los wahabitas. Al final, me temo que la política saudí, bajo capa de cortesía, va a ser: «Sí, lo matamos, y vamos a matar a muchos otros, pero no podéis hacer nada al respecto porque os conviene mucho que nosotros sigamos al mando, así que cerrad la boca y dejadnos en paz».