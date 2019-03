Ascensor Eso que llamamos destino es solo una palabra con la que se quiere magnificar, dignificar o menospreciar los logros de cada cual FELIPE JUARISTI Sábado, 16 marzo 2019, 07:46

Hace poco le pregunté a un amigo que sabe de cosas extrañas y exotéricas, sobre el significado de soñar con un ascensor. Me rogó que le contara el sueño. Iba yo en un ascensor, le deba al botón del cuarto, que era donde vivía, pero el ascensor llegaba al sexto. Y allí, hombres y mujeres, que no conocía de nada, montaban en el habitáculo y bajábamos hasta la planta baja, sin parar en el cuarto piso. Iba a dar yo al botón del cuarto, pero nada, el ascensor iba al sexto, se llenaba de gente y bajaba. Y así, eternamente. El amigo me confesó que era bastante habitual soñar con ascensores. Y referido a mi caso, señaló que el hecho de que no controlara el elevador quiere decir que ya no era dueño de mi destino. Y se quedó tranquilo.

Nadie es dueño de su destino. Es de las pocas cosas evidentes que hay en esta vida. Eso que llamamos destino tan sólo es una palabra con la que se quiere magnificar, dignificar o menospreciar los logros de cada cual. Cuando se dice que alguien cumplió su destino, se quiere decir que tuvo éxito en la vida. Y el éxito, igual que el fracaso, depende de muchos factores. También depende de la estructura de la sociedad, que premia ciertas actitudes y penaliza otras. No hay una mano proverbial que guía el universo, ni hay un propósito oculto en las personas que, con el tiempo, va desvelándose. Tampoco existe la casualidad, aunque haya hechos difíciles de explicar o interpretar a la luz de la razón, o a la de una candela. No nacemos por casualidad, aunque lo parezca. Y la muerte es una ley que se cumple a rajatabla. Nadie, que se sepa, escapa a ella.

Pero los ascensores tienen costumbres curiosas. A veces llegan adonde se les pide. Y otras, se paran entre dos pisos, lo cual es llevadero si se va solo. Pero, en compañía, puede convertirse en un infierno. No hay nada que incomode tanto como el entablar una conversación con quien no se quiere, en momentos extraños. Puede ser una prueba terrorífica, como cuando para el tren en medio de la meseta más esteparia, sin que nadie se digne a dar explicaciones, o se queda el auto sin gasolina, lejos de cualquier atisbo de civilización, o amanecemos sin dinero a mitad de mes, por haber surgido gastos imprevistos, o nos despertamos a medianoche con hambre y fiebre y no hay absolutamente nada en el frigorífico, y están todas las tiendas cerradas, al menos en esta ciudad, que vive de día, y de noche sueña con ascensores blancos hacia el cielo.