Árboles Malatos

ÁLVARO BERMEJO Martes, 9 octubre 2018

Cuando menos desde tiempos de Jaun Zuria era el árbol más relevante del País Vasco después del de Gernika, y también se trataba de un roble. No de uno de esos pinos de Monterrey que trajo algún adelantado de Indias para enseñorearse de nuestro paisaje. Lo llamaban Árbol Malato pero no tenemos muy claro por qué. La hipótesis más consonante deriva el término de 'Malatus' -enfermo-, pero Larramendi apunta que también podría proceder de 'Malastu' -lozanía-. Sea como fuere, marcaba un límite sagrado. Valga la alegoría para abordar la dramática situación que afecta a nuestros bosques, singularmente a la masa arbórea de pinos, atacados por tres especies de hongos. Primos hermanos del fusárium que, hace una década, devastó cerca de 12.000 hectáreas. Hoy la devastación se extiende hasta más de30.00, y no parece tener remedio.

Señalamos las condiciones ambientales producidas por el cambio climático, debatimos sus desastrosas derivadas para la industria forestal. Es raro que algún responsable político hable de de ecosistemas. Más raro aún que impliquemos el factor humano -las plantaciones abusivas de alta densidad-. Y decididamente paranormal que nos remontemos a los vínculos hombre-árbol, no ya como una seña de identidad, sino como una dimensión de nuestra consciencia. La cultura del beneficio a ultranza ha favorecido la implantación de especies de crecimiento rápido que no sólo arrasan la fertilidad del suelo. También afectan a la vida de los animales, deterioran la biodiversidad, multiplican el riesgo de incendios y, si se expanden en forma de monocultivos, más allá del uso de plaguicidas contaminantes, centuplican los riesgos de infección -como es el caso-.

La codicia a corto plazo genera miseria a largo plazo. Y hablo de miseria mental. A fuerza de ignorancia rentable, la ciudadanía ya no diferencia entre un bosque y una plantación. Casi el 90% de nuestro suelo forestal responde a las exigencias de la producción masiva, y dentro de ésta, el 60% se centra en los pinos afectados por la epidemia. ¿Qué fue de nuestros hayedos, castañares y robledales? En el legendarium de Tolkien los «ents» se presentan como una raza de pastores de árboles, también como árboles que se mueven lentamente en defensa de sus raíces. Tal vez nuestro Árbol Malato fue uno de ellos. Lástima que sus herederos no hicieran suya la sentencia de los ingenieros de montes del XIX: «Vale más imitar que no enmendar a la naturaleza». Las consecuencias están a la vista.