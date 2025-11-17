Publizitatea telefonoz
Erosleak egon badaude, bestela ez luke inork jardun horretan dirua sartuko
Astelehena, 17 azaroa 2025, 01:00
Hasiera batean, duela ez hainbeste, etxeko telefonora zerbait saltzeko deitzen zidatenean, bazkaria prestatzen ari nintzela edo arropa zabaltzen, deitzen zuenari hitz egiten uzten nion eta lehen isilunean eskertzen nion eskaintza eta segidan esaten nion ez niola denbora galarazi nahi ezta nire denbora alferrik galdu nahi ere. Adeitsua izan zela esan ondoren eteten nuen deia. Hitzez hitz errepikatzen nuen hori bakoitzean, otoitz baten moduan.
Ez dut sekula lan horretan jarduten duen inor aurrez aurre ezagutu, baina jakin badakit zer baldintzatan egiten duten lan enpresa horietan, jaso dut horren berri hedabideetan eta fikziozko kontakizunetan. Ez zait ahaztu aspalditxoan emakume langile bat deiak egiten ari zela hil zela eta arduradunak gainerako langileak lanean jarraitzera behartu zituela, hilotza aldamenean zutela, emankortasunaren izenean.
Gero, deiak ugaltzen hasi zirenean adierazpena murrizten hasi nintzen. Kentzen nuen adeitasunarena, deia egiten zuenaren lehen hitzetatik esaten nion ez nuela publizitaterik nahi telefonoz eta kito. Uholdea, ordea, ez zen baretu eta, gainera, batzuetan deia jaso bezain laster hasten zen hizketan makina bat, eskaintza ez zen mozten publizitatea nahi ez nuela esan ondoren. Enpresek asmatu zuten jarduna merketuko zuen tresna.
Azkenean telefonoa hartu eta bi segundotan inork erantzuten ez badu, zuzenean eskegitzen dut, gupidarik gabe. Hori bai, mirariz edo, ez zaizkit sakeleko telefonora publizitatezko deiak heltzen, etxekora soilik deitzen dute. Ez dut sekula dei baten bidez eskainitako ezer erosi eta ez dut hori egin duen inor ezagutu. Baina erosleak, egon, badaude, bestela ez luke inork jardun horretan dirua sartuko.
Egunotan Madrilgo Parlamentuak enegarren ahalegina egin du aspaldian epidemia bilakatu den jazarpen horri mugak jartzeko, baina denborak frogatuko du esparru horretako enpresek bidezidor berria aurkituko duten ala ez. Egia esan, ez dut itxaropen handirik. Seguruenik inork, ezta pertsonarik zaurgarrienak ere, era horretako deietan ezer erosiko ez balu bukatuko litzateke kontua, baina ez da horrelako zerbait aise gertatuko. Ba omen dago dei horiekin gogoz kontrako bakardadea estaltzen duenik eta agian horixe da deia ordaintzen duenaren jomuga.
Pentsatu behar dut neurri berriek funtzionatuko dutela, ez didala inork igande arratsalde hasierako kuluxka oztopatuko. Emaitza, laster.