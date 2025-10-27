Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bai horixe

Erasotzaileen hantzura

Erasotzaileari ahaztu egin zaio erasotuari sekula ahaztuko ez zaiona

Arantxa Urretabizkaia

Arantxa Urretabizkaia

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Tarteka, tantaka, ikastetxe batean gertatutako erasoen berri heltzen zaigu. Txinparta horiek, ordea, hildakoren bat eragiten dutenean ere, ez dira gar izatera heltzen. Sortu, distira eragin ... eta itzali. Aspaldian emakumeon kontrako tratu txarrekin gertatzen zitzaiguna gertatzen zaigu, oraindik ere, ikastetxeetako eraso baztertzaileekin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Obradores históricos bajan la persiana
  5. 5

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    «Hay un miedo increíble a que lo que vivimos el año pasado pueda repetirse»
  10. 10

    La Diputación de Álava planea cerrar el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Erasotzaileen hantzura