Israel en Eurovisión

Estoy de acuerdo con la decisión de España de no acudir este año a Eurovisión por la participación de Israel. Deberían hacer boicot todos los países europeos porque es indecente que en la tregua o durante el acuerdo de paz, Netanyahu haya matado ya a 360 palestinos más. ¿Pero qué tregua es esa? ¿Para que se están firmando tratados de paz si no los cumplen? De todos modos, en Eurovisión casi siempre quedábamos en los últimos puestos de la clasificación porque la votación de los países no se basa nunca en criterios musicales sino en estrategias políticas. Israel sigue atacando a todo el que le da la gana, como a Siria justo cuando estaban allí los representantes de seguridad de la ONU. ¿Pero quién se cree que es Israel para ir atacando a todos los países que le viene en gana? Que no se crea Netanyahu que es el dueño del mundo porque tenga más dinero que los demás. Ya está bien, no puede ser que unos estados se dediquen a atacar a otros porque sí, sin ningún motivo. Como el loco de Donald Trump, que ahora quiere apoderarse del petróleo de Venezuela y para ello ataca poniendo como excusa que quiere acabar con el tráfico de drogas.