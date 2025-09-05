Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Presupuestos

ANTXON VILLAVERDE DONOSTIA

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:26

Se nos dice que España lleva tres años gastando sin hacer presupuestos, situación ésta que se da cuando se anda bien de tesorería, y que ... por tanto no preocupa gastar lo que haga falta. Por otra parte, se nos dice que nuestra deuda exterior es de un billón y medio de euros, millón arriba millón abajo. Y que se va a perdonar a las autonomías sus deudas y que por tanto las tendrá qué asumir el Estado. Ante este panorama, resulta lógico que a la opinión pública no le salgan las cuentas. Pero lo más curioso es que haya países que todavía tienen una deuda exterior mucho mayor que la nuestra, de ahí la pregunta que nos hacemos: ¿A quién le debemos tanta pasta? Como no habrá respuesta y nunca lo sabremos, habrá que ir poco apoco haciendo el presupuesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  10. 10

    Las sorpresas son cosas del pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Presupuestos