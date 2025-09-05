Presupuestos
ANTXON VILLAVERDE DONOSTIA
Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:26
Se nos dice que España lleva tres años gastando sin hacer presupuestos, situación ésta que se da cuando se anda bien de tesorería, y que ... por tanto no preocupa gastar lo que haga falta. Por otra parte, se nos dice que nuestra deuda exterior es de un billón y medio de euros, millón arriba millón abajo. Y que se va a perdonar a las autonomías sus deudas y que por tanto las tendrá qué asumir el Estado. Ante este panorama, resulta lógico que a la opinión pública no le salgan las cuentas. Pero lo más curioso es que haya países que todavía tienen una deuda exterior mucho mayor que la nuestra, de ahí la pregunta que nos hacemos: ¿A quién le debemos tanta pasta? Como no habrá respuesta y nunca lo sabremos, habrá que ir poco apoco haciendo el presupuesto.
