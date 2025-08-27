Normas contra el fuego

Comenta Compartir

Viendo lo ocurrido estos últimos meses en una gran parte de los bosques de la geografía española, está claro que es necesaria la existencia de ... una normativa que ayude a paliar las graves consecuencias de los incendios forestales. Tenemos una buena norma de protección contra incendios en los edificios (CPI), que fue redactada sobre todo como consecuencia del incendio del hotel Corona de Aragón en que murieron 76 personas. El fin principal de esta norma es proteger la vida de los ocupantes del edificio por medio de una apropiada evacuación. Es hora de redactar una normativa eficaz sobre los incendios forestales. En ese caso lo que prima es minimizar la extensión del incendio. Esto trae como consecuencia que dicha norma deba incidir sobre todo en confinar el incendio de forma que la superficie afectada sea la mínima posible. Para ello habría que definir superficies máximas de confinamiento mediante cortafuegos. Estas superficies máximas serían obligatorias en las nuevas plantaciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión