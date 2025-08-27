Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Normas contra el fuego

Antton del Campo

Donostia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:06

Viendo lo ocurrido estos últimos meses en una gran parte de los bosques de la geografía española, está claro que es necesaria la existencia de ... una normativa que ayude a paliar las graves consecuencias de los incendios forestales. Tenemos una buena norma de protección contra incendios en los edificios (CPI), que fue redactada sobre todo como consecuencia del incendio del hotel Corona de Aragón en que murieron 76 personas. El fin principal de esta norma es proteger la vida de los ocupantes del edificio por medio de una apropiada evacuación. Es hora de redactar una normativa eficaz sobre los incendios forestales. En ese caso lo que prima es minimizar la extensión del incendio. Esto trae como consecuencia que dicha norma deba incidir sobre todo en confinar el incendio de forma que la superficie afectada sea la mínima posible. Para ello habría que definir superficies máximas de confinamiento mediante cortafuegos. Estas superficies máximas serían obligatorias en las nuevas plantaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  5. 5 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  6. 6

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  7. 7

    Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  10. 10

    «Venir a la isla es mejor que ir a Hawaii»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Normas contra el fuego