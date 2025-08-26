Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

El fuego

Antonio Sánchez Escudero

Oiartzun

Martes, 26 de agosto 2025, 06:05

Me dirijo a sus señorías diputados que debaten los problemas de la nación con vehemencia y pasión, y yo les felicito. Necesito calmar la rabia ... e impotencia que me invade. Necesito hablar de los incendios que lo arrasan todo. Me indigna que este problema no lo aborden con celeridad. Les puedo asegurar que podemos acabar con este monstruo. Tengo la solución, porque lo he vivido. Les puedo asegurar, sin temor a equivocarme que el 100% de los incendios, no son cometidos por animales, altas temperaturas, cambios climáticos, ni otros inventos. Son hechos intencionados y realizados por animales humanos. Si en nuestro planeta no existiese el ser humano, la tierra estaría libre de incendios. Viví ocho años en el bosque Riofrío con miles de encinas centenarias. Viví tres años en Valsaín, donde crecen desde hace miles de años espectaculares pinos, cubriendo con sus ramas 40.000 hectáreas de donde se extraen toneladas de resina para la obtención del aguarrás. Jamás hubo un incendio. ¿Por qué? Porque en la flora y fauna donde cohabitan no encuentras animales humanos. Con la ayuda de una vigilancia real las 24 horas es imposible que se inicie un incendio. Les exigimos que acaben de una vez con este grave problema. Tengo 89 años y pienso en mis nietas.

