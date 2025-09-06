Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Presos, ni impunidad ni venganza

La izquierda abertzale desearía tener despejado el campo para insistir en su discurso de olvido de su pasado y de proyección como gestor responsable de instituciones

Antonio Rivera

Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El final del terrorismo de ETA tuvo lugar hace ya catorce años sin negociación alguna. Fue un abandono unilateral de las armas y del procedimiento ... violento por parte de quienes lo habían elegido medio siglo antes. Tanto fue así que el entorno de ETA escenificó un final donde, a falta de dos contendientes: ella misma y el Estado –la teoría de los dos bandos–, se imaginó interactuando con el pueblo: de él habría salido y a él volvería.

