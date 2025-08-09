Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Genocidio en Gaza

Antonio Elorza

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Josep Borrell explicó en un artículo las razones por las que la acción de Israel en Gaza ha de ser calificada como genocidio, y también ... la complicidad de la Unión Europea al no responder a esa situación con la aprobación de sanciones como las que desde 2022 afectan a Rusia por la invasión de Ucrania. La inhibición en este terreno es tanto más grave, cuanto que el mantenimiento de la condición de Israel como socio privilegiado de la UE permite a Benjamin Netanyahu reaccionar agresivamente contra cualquier jefe de gobierno europeo, de Sánchez a Macron, que se permite infringir la regla del silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  3. 3 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  4. 4

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: «Estoy muy contento de poder dormir en una cama»
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  7. 7 Los diez mejores planes para disfrutar con niños esta Semana Grande de Donostia
  8. 8

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  9. 9 La saga de Santiago Segura toma San Sebastián en un rodaje discreto
  10. 10 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Genocidio en Gaza

Genocidio en Gaza