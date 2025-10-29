Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EFE

Autoderrota

Antonio Elorza

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

En los partidos de fútbol no faltan los goles en propia puerta, ni los errores de planteamiento de un entrenador que propician la derrota, pero ... no es normal que un equipo juegue el balón atacándose a sí mismo hasta rematar con éxito en su portería. Por lo que vemos, en política ese absurdo es posible.

