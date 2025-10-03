Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Otro genocidio

Antonio Aranaz

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:35

Comenta

El asesinato de católicos es una lacra afecta a África y a otros países del mundo. Nigeria, por ejemplo, sufre desde 2008 la persecución religiosa ... más violenta del mundo. Es un exterminio de cristianos por terroristas islámicos que realizan incursiones en pueblos, matan a hombres y se llevan prisioneras a mujeres y menores. Una estrategia que busca sustituir el cristianismo por el islam. Durante este año siete mil cristianos han sido exterminados por motivos religiosos en ese país. Los cristianos nigerianos llevan décadas sufriendo un auténtico genocidio ante la indiferencia del mundo occidental. Pero, además, este pasado septiembre se han producido atentados musulmanes fuera de África. Un ejemplo: Ashur Sarnaya, cristiano iraquí de 45 años, con discapacidad en silla de ruedas, refugiado en Francia por su fe cristiana, fue asesinado de un machetazo en el cuello en Lyon, junto a su domicilio. El crimen fue emitido en directo, porque en ese momento se grababa un vídeo para su canal de evangelización.

