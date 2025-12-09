Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

¿Qué pasa en Osakidetza?

Antonio Amundarain

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:26

Me he traído un entrañable espécimen de Madrid. Una de esas gripes de estirpe desconocida. No es una de esas que pasas al año, aunque te vacunes: una semana con medicamentos y siete días sin ellos. Ésta no, ésta es más divertida. Te quita el hambre, te pone tos por la noche, te dan cansancio y desgana, no te da fiebre, pero te regala episodios inolvidables. Hace un par de noches, de la mano del ser que me habita, he disfrutado un buen rato en un granero podrido. Una especie de establo, con unos pocos caballos despeinados y que olía muy fuerte a cebada. Hasta ahí bien, pero dominaba un hedor a paja sucia. La peste era muy real y cuando me he despertado ha desaparecido. Ayer por la mañana, cansado ya del pesado ser que me habita, al que parece que le gusta el paracetamol, he acudido al ambulatorio de Gros, en San Sebastián, para contarle mi experiencia a uno de esos seres encantadores que son los médicos vocacionales. He dado mi nombre y he subido a la primera planta. Unas veinte personas sentadas, algunos llevaban tres horas esperando. En la hora que he aguantado he visto salir a tres pacientes de dos consultas. No he conseguido una hasta dentro de dos semanas. ¿Qué pasa en Osakidetza?

