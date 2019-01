Descubrir o inventar no es tanto una disyuntiva sino un ejercicio conjuntivo. Se trata, primeramente, de descubrir una verdad y, después, de relatarla para su mejor comunicación, aunque sea a través de fábulas. Lo que no resultaría congruente sería relatar sin fundamento, ni siquiera una ficción. Y luego queda lo que culmina el significado de lo relatado, su puesta en práctica. Siempre hemos sabido lo que ETA quería, lo lentos, inútiles y cobardes que hemos sido para el vencimiento y, sobretodo, el convencimiento de que, en democracia, la ley quiere ser un consecuente relato, aunque a veces torpe, de la justicia. Todo relato que no tenga en cuenta esta verdad será una ficción que cubre lo ya por todos descubierto. ETA (con E de Euskadi, no de España) no surgió contra la dictadura franquista. Lo demuestra su escisión, no desaparición, tras los 15 años de solape entre Memoria Histórica y Memoria Reciente, que se recuerdan en la presentación de Herenegun, quizá sugiriendo otra teoría. Ello fue una consecuencia y un instrumento que le aportaba adeptos. Su fin primordial sigue siendo la independencia de Euskadi. La tal Unidad Didáctica no blanqueará a ETA, por supuesto. Pero la cuestión es saber si su propósito real no es blanquearnos la cobardía a todos los que, a diferencia de los amenazados y victimados, no le hicimos frente con la valentía y contundencia suficiente y a su debido tiempo, anteayer. Eso habría hecho su existencia imposible herenegun, y la hará irrepetible bihar. Ese, expresado con suma claridad, sería el mejor relato de la Secretaría General de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. La confesión de lo inconfesable a la espera de que se nos perdone lo imperdonable.