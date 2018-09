Anotaciones II

Mejor confiar los recuerdos al papel que a las infieles neuronas que bien sospechamos ahora y lo sabremos luego de cierto, que llegará un día, siempre antes de lo que pensábamos, que nos llegarán a traicionar. Lo constataremos en cualquier momento impensado, como en el presente y a propósito de un nombre al que la memoria le había puesto cerrojazo y me viene ahora, como humilde cabritilla a balarme con ganas desde un cuadernillo, donde no sé cuándo, había escrito (y así fijado para mi posteridad) la famosa anécdota de la llave de Duff Cooper (1890-1954), un político del Partido Conservador británico que denunció con apasionado acento -más tarde regalado con el laurel del acierto- el Acuerdo de Munich de 1938 y que entrañado en ese su suponer, renunció a su batallar en la política hasta que fue rescatado, nuevamente, cuando Winston Churchill, ya impuesto como primer ministro en 1940, le nombró ministro de Información y se relacionó con la Francia Libre del general De Gaulle por los años 43-44 y fue embajador en Francia del 44 al 48.

Muy recordable momento aquel, que si lo viví un poco de espaldas por mi extremada juventud lindante con la niñez en su vero tiempo, lo reviví en 1949, con la lectura de un libro 'América' de un famoso escritor de aquel tiempo, el llamado Cecil Roberts (1892- 1976), que cuenta en su haber literario con títulos tan resonantes como 'Grandes almacenes' (1931); 'Estación Victoria a las 4:30') (1934); 'Queremos vivir' (1939); 'Ocho hacia la eternidad' (1947), etc, etc. La rigurosa vertebración de esa 'América' de Cecil Roberts se nos muestra sobre todo, en sus primeras 34 páginas en las que despliega la bien enjaretada historia de la Europa del momento, tan agitada, se diría, como cóctel batido en coctelera de tensiones políticas agitadas hasta el límite procedentes de sus países más fuertes y beligerantes.

En cuanto a la anécdota aludida bien pudiera estar inserta en algunas de las grandes novelas heroicas con las que la Gran Bretaña amenizaba, junto con su poderío y sus armas, el sublime peso de sus colonias, novelas, cito, como 'Las cuatro plumas', de A.E.W. Mason; o el 'Beau Geste', de P.C. Wren,. O quién sabe, si mejor, alguna narración igualmente aventurera sobre tesoros, digamos, por ejemplo, ' Las minas del rey Salomón', de H. Rider Haggard, autor, asimismo, de la fabulosa 'Ella'.

La anécdota en cuestión, de muy positivas resonancias éticas, es ésa en la que un padre alecciona a su hijo ante su formación cultural y le entrega la fabulosa llave que le abrirá el acceso al mayor paraíso que pudiera concebirse desde esta pobre y mezquina tierra: una llave que, simplemente, sirve para abrir la puerta de su espléndida Biblioteca.

El azúcar

Parece que hubiera, rondando por las altas esferas donde las reglas de las medicinas convenientes se recomiendan o hasta se ordenan, una invitación a morir con una excelente salud a cuestas.

Ahora, la sustancia culpable resulta que es el azúcar, que leía o veía no sé cuándo ni cómo, pero sí que recientemente, que se intentaba ejercer sobre bebidas azucaradas una prohibición puesto que se dice que el azúcar es el gran enemigo al que hay que atacar desde las trincheras de la buena salud ante lo cual uno se queda pensando cuánta fue la depravación de los que, como yo, encontraron placentera aquella bebida (en este caso un botellín de coca cola cuya negrura despertó mi sed y cuyo primer trasiego a mi garganta recuerdo que se produjo allá por el 47 en aquel Chicote madrileño entonado por Agustín Lara (aunque sin 'la crema de la actualidad' como el chotis recomienda), y, desde entonces y aún antes con limonadas y bebidas más bien dulzarronas me abrevé, que he de confesar, sin la previa vergüenza si es preciso, que he seguido drogándome así y prefiriendo siempre junto con algún que otro vaso de agua, a todo tipo de bebidas de mejor bouquet si se quiere, de mejor presencia y prestancia sin duda, pero que la salutífera acción de esas bebidas azucaradas no lo pongo en duda y es aserto que mis noventa calendarios así lo proclaman, así como que, buscando más defensas que no me hacen falta, no obstante requiero y reabro el volumen de 'Fisiología del gusto' de Brillat-Savarin, donde prodiga los más altos arpegios gastronómicos y saludables a esa dulzura, que nos viene a decir entre otras muchas propiedades suyas benéficas que si fue acogida con recelo porque «los unos decían que era sudorífica; otros, que atacaba el pecho; algunos, que predisponía a la apoplejía; pero la calumnia se vio obligada a evadirse ante la verdad» y «el uso del azúcar ha resultado cada día más frecuente y más general; no hay sustancia alimenticia que haya experimentado más mezclas y transformaciones», que «mezclado con agua, forma el agua azucarada, bebida refrescante, sana, agradable y a veces aconsejable como remedio», y «en dosis más elevadas y concentrado por el fuego, origina los jarabes, que se cargan de variados perfumes y resultan siempre un refresco que agrada a todos por su variedad», etc, etc, etc. en páginas y páginas. Magister dixit.