Anotaciones

Exultante, apoteósica, fragorosa, vital, triunfante, también estomagante! La voz exuda una alegría desmesurada, como la de un encuentro en la cima del cimborrio catedralicio cuando lame su propia gloria. El otro día, alguien me formuló por teléfono la pregunta afirmativa más escalofriante que nunca pude suponer (llamo aquí 'pregunta afirmativa' a la que, al mismo tiempo, resulta que es pregunta y respuesta, a la que el preguntante da por sabida la respuesta, esta última siempre favorable a él, claro). Una pregunta que es prólogo de una oferta, obscenamente hurgadora que socava certera en mis goznes, con voz de almíbar acaso, con lengua y labios de miel, acento apócrifo cuando me espeta: ¡Le gusta el fútbol cómo no! A lo que respondo que no, que lo odio, que lo aborrezco desde el redondo balón hasta las botas y las camisetas y nada digamos de los futbolistas. Como estoy usando la viejísima tecnología telefónica no puedo ver la cara de pasmo del intrépido navegante de preguntas borrascosas, que, acaso le haya dado un soponcio de cuidado por no poder asumir el hecho de que algunos podamos no gustar de ese infantil sentimiento de jalear el inocentón hecho de ver cómo un pelotón traspasa el espacio acotado entre tres palos y expectorar ululares de contento a la manera de orangutanes que tabalean sus pechos cuando el proyectil traspasa ese supuestamente bien guardado espacio, ya todo 'tambores lejanos'.

úgiles vocacionales

Otro tabaleo. Corvo pico de corvino la de la vanidad, lo que supone comenzar la escritura con do de pecho y dar por presente lo que aún es futuro excepto en mi mente. Sucede que, muchas veces, el reposo es un repaso en las lecturas del día a día. Y se deduce o se despega de ellas en esquiciados a bolígrafo, notas sueltas que son como ideas que pedirán su desarrollo, acaso solamente como palabras que piden su libertad en su explosión o apresadas en su implosión.

Como en jornadas recién pasadas donde los djin mensajeros, atentos y serviciales como siempre (más y mejor con una suerte de capricho ribeteado de ironías como de costumbre también) lo recojo y veo que se trata de un episodio de plagio, visto lo cual me lo asocio, salvando las inmensas distancias, al carrito de los elogios al modo y manera del made in Rotterdam, fabricación en el taller de Erasmus, todo lo cual supone extraer redaños, bríos e impulsos a las coordenadas de las locuras y se me presenta la estampa de cuando dos gigantes velan sus armas, dirimen sus querellas y hay una lucha cuerpo a cuerpo que haría las delicias de John Ford y sus púgiles westernianos con John Wayne en primogenitura y Ward Bond y Victor McLaglen acto seguido en el inmediato descansillo.

Dejemos dicho que, aquí, no tan en broma sino en ensañamiento.

Que recuerda el yo niño unos escenarios similares de cuando en las tascas circundantes al viejo vecindario, el vino peleón accionaba a su aire, prestos los puños en cualquier ocasión y, si a mano viniere hasta con piedras con las que descalabrar al adversario, en esta una ocasión en un mediodía tan lluvioso, aprestándose el agua a encontrar sumideros que no existen, es decir agua y más agua a borbollones, agua barbotada pidiendo guerra a dos mentes ofuscadas por virilidades en pugna, acaso fluyendo la testosterona junto con la adrenalina en vez de unas pocas gotas de juicio y no tan locas.

Se apagó la cortesía y la contención y se encendió la rabia. Cuando más amigos, más cierto el refranero, más tajante; tan cruel como esa lengua de acero de la navaja que penetra por el ojo y va a parar al etmoides. Por ahí por donde los perfumes se engalanan a no ser que no puedan con la pestilencia ambiente. 'Cría cuervos -está escrito en el refranero- y te sacarán los ojos'.

Dos gigantes

Aún más. Quédese la porfía puliéndose como canto rodado. ¿Hasta qué punto puede la vanidad desdorar la imagen de un genio? ¿De cuándo y de dónde el batacazo? ¿En qué cachivache está escondida esa bisutería barata que, sin embargo, puede espeluznar o al menos confundir en cierto modo la cabal psicología de una persona, ya no digamos la de un genio?

La anécdota, en un su suponer, por gracia de los djins antedichos. Nos lo cuenta el propio Schopenhauer en su obra 'Sobre la voluntad en la naturaleza' (Alianza Editorial, Col. El libro de bolsillo, 230, Madrid 1970, Traducción: Miguel de Unamuno). En su página 56, cuenta la anécdota de un señor, Antonio Rosas, profesor de la Universidad de Viena, quien en su obra 'Manual de Oftalmia' le plagia descaradamente, ni él mismo se atreve a contar, cuantas referencias suyas sobre colores y la fisiología de la visión (que sorprende que le exasperen en alto modo esas minucias que no debieran importarle por el alto trono en el que se sienta y a quien coloco frente a ese otro espejo de Nietzsche en su 'El gay saber' (Edit. Espasa Calpe, Col. Austral, 1986, pág. 125, donde se trata del tema de 'la vanidad de los artistas' y en donde mejor podremos constatar esa contradicción de un gran poder deshilachado por la vanidad, que es debida gratitud a los djins por esta otra lección maestra.