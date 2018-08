35 años del rock radical vasco

En estos meses se cumplen 35 años de la creación de la famosa etiqueta Rock Radical Vasco (RRV). La controvertida a la par que exitosa marca musical está viviendo una especie de 'revival' con la publicación de varios libros monográficos sobre algunos de estos grupos (BAP, Cicatriz, Eskorbuto, Hertzainak, Jotakie, Potato…) y se ha convertido en objeto de estudio por parte de historiadores, sociólogos, periodistas, músicos, profesores universitarios, etc. En los últimos años han visto la luz libros y artículos en revistas académicas donde se analiza el RRV como fenómeno poliédrico, que va mucho más allá de lo musical. Paralelamente a este interés intelectual, también se han organizado giras como 'Esto no es Rock Radical Vasco', en la que desde 2015 se rinde tributo a La Polla, Eskorbuto, Kortatu, RIP, Hertzainak y Barricada, con el objetivo de imbuir al espectador en una experiencia musical y audiovisual en la que se recrea la historia cultural reciente de las décadas de los 80 y 90.

Mi primer acercamiento al RRV se produjo en 1987, cuando presenté la comunicación 'El Rock Radical Vasco como expresión cultural de la década de los ochenta' al II Congreso Mundial Vasco. Texto publicado al año siguiente por Txertoa en las actas del Congreso de Historia de Euskal Herria. El origen de esa investigación estaba en el trabajo de fin de curso de la asignatura de Historia de la Música de la especialidad de Hª Contemporánea que cursaba en la Universidad de Salamanca. Los historiadores sabemos que, para ser lo más objetivo posible, es académicamente conveniente alejarse del objeto de estudio, tanto en lo cronológico como en lo geográfico. Es obvio que en aquella ocasión estaba alejado del ámbito físico, pero no del tiempo en que se desenvolvía el RRV. Sin embargo, tres décadas después las principales conclusiones de aquel trabajo se mantienen vigentes:

1. El RRV fue una etiqueta creada en 1983 por la casa de discos Soñua. Una operación de marketing destinada a editar a grupos con un contenido de crítica social que reflejaran la situación de la juventud vasca, asolada por la reconversión industrial, la violencia, las drogas y el desencanto. Durante un lustro aumentó su popularidad y se profesionalizaron sus principales grupos, como La Polla Records, Barricada o Kortatu. Lo que parecía una moda pasajera se convirtió en una crónica musicalizada de la situación política, económica, social y cultural.

2. El RRV no resultó un producto aislado, sino que surgió en medio de una serie de iniciativas de autogestión -fanzines, radios libres, gaztetxes, fiestas alternativas- que estaban en auge en una sociedad donde lo oficial se había quedado pequeño. Aunque no fue la única música que se hacía en la Euskadi de los 80, sí fue la que más popularidad alcanzó, saliéndole novias como la izquierda abertzale y las multinacionales del disco.

3. La izquierda abertzale tuvo la audacia de convertirse en altavoz de este tipo de música, produciéndose una retroalimentación mutua. No obstante, no todos los grupos participaron con entusiasmo de esta simbiosis, e incluso hubo sonados enfrentamientos como el de Eskorbuto. Otros fueron más puntuales, pero sintomáticos. Así se manifestaba Natxo, vocalista de Cicatriz (sobrino del primer muerto de ETA, Txabi Etxebarrieta): «(…) tienen muchos votos ahí. Antes éramos unos drogadictos… y ahora somos la juventud alegre y combativa». También se dieron casos de progresiva identificación con los postulados políticos independentistas, como el de Kortatu/ Negu Gorriak.

4. Al comienzo, la mayoría de estas bandas cantaba en castellano, aunque los había bilingües (Kortatu) y otros que solo lo hacían en euskera (Zarama y Hertzainak). En general, se consolidó la tendencia a ir introduciendo el euskera.

5. Su atributo principal radicó en las letras, que pueden clasificarse en cuatro temáticas: 1) las que muestran frustración/desencanto tanto sobre el no futuro, las revoluciones, etc.; 2) los temas de cabecera del RRV: el poder, la política, la sociedad, la policía, los militares y las religiones; 3) las dedicadas a los tópicos del rock (sexo, drogas y rock & roll); y 4) las que se hacen eco de la situación política extralocal: jornaleros andaluces, Nicaragua sandinista, Sudáfrica, Reagan, Thatcher, Pinochet, etc.

6. Las melodías eran subsidiarias del mensaje, pero poco a poco fueron ganando en calidad. La música, ecléctica, mezclaba varios estilos, predominando el punk, apreciándose en sus composiciones sonidos más o menos puros de garage, hardcore, heavy, reggae, ska, etc. Estas ensaladas musicales buscaban arropar las letras de estas canciones, siendo las mezclas más originales las realizadas por Hertzainak, Baldin Bada y Kortatu al introducir el folk vasco (la trikitixa, alboka, bertsolaris, el arin-arin...) en la música punk o ska. Los principales instrumentos fueron la guitarra eléctrica, el bajo, la batería y, en menor medida, los teclados, el saxo y la trompeta.

7. Desde entonces ha cambiado mucho la situación social, política y musical. La mayoría de estos grupos no existe, algunos de sus componentes han fallecido como consecuencia de las drogas y el resto se dedica a otros menesteres. Entre los que permanecen en activo está Evaristo, el vocalista de La Polla Records, ahora liderando Gatillazo.