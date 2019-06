300 años Cartas al director Sábado, 8 junio 2019, 14:53

Gipuzkoa en general y Donostia en particular están de enhorabuena. Si el mes pasado conmemorábamos el 175 aniversario de una institución toca ahora el turno de celebrar el 300 aniversario de otra, el Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia 67. Corría el lejano año de 1719 cuando nació el embrión de una relación que ha llegado hasta nuestros días; el regimiento sigue formando parte activa de la historia guipuzcoana y donostiarra. Sicilia 67 supone un eslabón más de nuestra sociedad ya que su integración en todos los ámbitos hace que lo consideremos algo propio y entrañable de nuestro txoko. Son legión los guipuzcoanos que en su día tuvieron la fortuna de hacer la mili en Loiola, cerca de casa y hoy recuerdan con cariño no exento de nostalgia todo tipo de aventuras, avatares y también sinsabores con compañeros y algún chusquero del que se acuerdan de su filiación completa y por supuesto de su árbol genealógico... La milicia siempre ha estado y está al servicio de la sociedad, ayudándo, socorriendo, amparando ante cualquier desgracia o contingencia tales como inundaciones u otro tipo de catástrofes naturales. A día de hoy no sabemos si seguirán en su actual emplazamiento o deberán algún día trasladarse a otro lugar de la geografía guipuzcoana. Lo prioritario y fundamental es que sigan entre nosotros y no vernos obligados a solicitar su ayuda pero, llegado el caso, allí estarán 'motu proprio' para darlo todo aun pagando el precio más alto.

:: FRANCISCO JAVIER SÁENZ MARTÍNEZ

LASARTE-ORIA