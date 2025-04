Contaba Juan San Martín en un libro humorístico, acerca de un hombre de no muy buena fama, o de mala y acreditada fama, que era ... más escurridizo que una anguila: aingira irristakorra. Eran tiempos en que la anguila, ese pez misterioso, era visible en los ríos de la provincia. No creo haber visto ninguna en los de mi infancia, aunque sí recuerdo, con cariño, que en una regata cercana a casa había cangrejos. Luego desaparecieron, de la misma manera que desapareció la vida de los ríos, por la contaminación de las aguas. Era otra existencia. Cruzando el pueblo, pasaban a bastante velocidad camiones llenos de chatarra, con destino a la ferrería. El aire luego olía a hierro y a óxido, a tristeza metálica. Había otros olores, claro, el de la hierba recién cortada era uno de ellos. Se extendía por las calles, en días luminosos. El sol olía entonces a manzana y a mariposa.

Hay hombres y mujeres que nada esconden porque nada tienen, más que lo expuesto. Bajo la capa de su apariencia, guardan el mismo rostro, cada vez más menguado, más imperfecto, más gastado. Tenemos la tendencia a pensar que todo el mundo actúa movido por los intereses propios y desdeñando los ajenos. Pero hay gente que no actúa, porque no tiene ningún interés en la vida, aunque cueste creerlo. No esconden un diamante valioso, que saldrá a la luz tras muchos años de excavación, de sutil investigación, de reiterada amistad, de afecto y simpatía. Nada de eso sucede ni sucederá, porque lo que se ve es lo que hay, sin más afectación.

Existen, sin embargo, hombres y mujeres que no muestran apego a nada, si no es a su propio aspecto. Actores consumados, viven de cara a los demás, mostrando siempre su lado más amable, su aspecto más grato y atractivo, su mueca más ensayada. Pero, en el fondo de su ser, esconden algo que jamás muestran ni mostrarán, un secreto inconfesable, el recuerdo de algo no superado y, por tanto, doloroso y lacerante, una herida que no se cierra, ni se pretende. Cuando sale la conversación sobre el pasado y la experiencia inherente a ella, cambian de conversación, se escurren, evaden y escapan.

En un reportaje sobre las anguilas cuentan que en las zonas rurales los arrojaban a los pozos y acequias, porque al ser de una voracidad o glotonería exagerada, se encargaban de ir limpiando los fondos de todo aquello que pudiera ser engullido, y así el agua se mantenía potable, y lista para ser consumida y usada en las labores necesarias para la supervivencia.