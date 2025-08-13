Comenta Compartir

Se habla y se escribe mucho en los medios de comunicación del genocidio que sufre la ciudadanía de Gaza, y la falta de ayuda y ... voluntad política para poner fin a este drama, especialmente por parte de los gobernantes de la mayoría de países que son incapaces de hacer algo, y que desde sus 'tronos' deberían intervenir con medidas efectivas. Sin embargo, solo brindan palabras huecas de contenido con la pretensión de lavar su conciencia. Incluso la ONU es incapaz de buscar soluciones, lo que hace que nos preguntemos para qué sirve... Por otro lado, también parece que muchos olvidan que Palestina mantiene a una organización terrorista como Hamás, que provocó esta contienda con el secuestro de rehenes israelíes, y que ahí sigue estando, aunque esto no parece importar a nadie, ya que no se escuchan condenas de ninguna clase. Algo que creo que facilitaría la solución de esta terrible guerra. Todo esto sin olvidar la situación de Ucrania, que sigue bajo los violentos ataques de Rusia, y con la incapacidad de los dirigentes políticos de buscar una solución.

