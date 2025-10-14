Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Fútbol mercantilizado

Ángel Santamaría Castro

Donostia

Martes, 14 de octubre 2025, 06:34

Comenta

Qué contradicción. La UEFA aprueba el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami, dicen de forma excepcional, si bien añaden que están en contra de ... que los encuentros de liga nacionales se disputen fuera del país de origen; incluso muestran su oposición y aceptación a regañadientes. Cómo se entiende esto, máxime cuando están en contra la Liga, la AFE, los clubes y el propio Gobierno. Está claro que todo es un montaje más económico y mercantil que deportivo, por el que alguien se nutrirá económicamente. Acabarán con el fútbol como evento deportivo, ya lo vienen haciendo con horarios y fechas y exceso de competiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  3. 3 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  4. 4 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  7. 7

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  8. 8

    EH Bildu considera «inadmisible» que el PNV llame fascistas a las personas que se enfrentaron a la Falange en Vitoria
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fútbol mercantilizado