Fútbol mercantilizado
Ángel Santamaría Castro
Donostia
Martes, 14 de octubre 2025, 06:34
Qué contradicción. La UEFA aprueba el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami, dicen de forma excepcional, si bien añaden que están en contra de ... que los encuentros de liga nacionales se disputen fuera del país de origen; incluso muestran su oposición y aceptación a regañadientes. Cómo se entiende esto, máxime cuando están en contra la Liga, la AFE, los clubes y el propio Gobierno. Está claro que todo es un montaje más económico y mercantil que deportivo, por el que alguien se nutrirá económicamente. Acabarán con el fútbol como evento deportivo, ya lo vienen haciendo con horarios y fechas y exceso de competiciones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión