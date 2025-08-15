Cartas al director
Ángel Santamaría Castro
San Sebastián
Viernes, 15 de agosto 2025, 06:21
Que ingenuos u optimistas, o ambas cosas, somos quienes escribimos a la prensa escrita exponiendo situaciones, problemas varios, buscando soluciones e incluso dándolas, todo con ... la mejor intención de colaboración, ya que, aunque llegara a publicarse la misiva a quienes vaya dirigidas, y aun teniendo razón en lo expuesto, no harán nada al respecto quienes debieran hacerlo, seguirán inamovibles en sus posturas. Es el recurso del pataleo y ahí seguimos.
